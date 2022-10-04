Samsun’da 100 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

Samsun’un Canik ilçesinde bir araçta 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İkiyüzevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde takip edilen aracı durdurdu.

Ekipler araçta, 100 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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