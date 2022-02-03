Samsun'da "1071 hatim" projesinin ikincisi Regaip Kandili'nde başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde "1071 hatim" projenin ikincisi Regaip Kandili'nde başladı.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" okunması geleneğinden esinlenilerek Samsun'da "1071 hatim" okunması uygulaması, geçen yıl hayata geçirilmişti.

Çarşamba ilçesinde ÇEYDER öncülüğünde "1071 hatim" projesine vatandaşların katkıda bulunması istendi.

Regaip Kandili'nde başlayan hatimlerin duası, Kadir Gecesi'nde Çarşamba Yunus Emre Camisi'nde yapılacak.

Akşam namazı sonrası Yunus Emre Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, 2021 yılında hedeflerinin 10 bin hatim olduğunu ve 9 bin 603 hatim okunduğunu dile getirdi.

Çinici, "Bu yılki hedefimiz de inşallah 20 bin hatmi geçmek. Erzurum'da 500 yıl önce başlatmışlar kıyamete kadar devam edecek. Biz de geçen sen 17 ilçe ile başlattık ve bu yıl da ikincisini gerçekleştiriyoruz inşallah kıyamete kadar bizimki de devam edecek. Allah rızası için okuyoruz, peygamberlerimiz ve bütün geçmişlerimiz için, vatan ve millet bütünlüğümüzün idame edilmesi, şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhunun şad olması için, doğal afet ve salgın hastalıklardan korunmak, Allah rızası için hatimleri okuyoruz." ifadelerini kullandı.

17 ilçede temsilcilerin bulunduğunu, projeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşların okudukları hatimleri bu kişilere bildirmelerini isteyen Çinici, şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir faaliyete başlamayı ve devam ettirmeyi Cenabıhak bizlere nasip ettiği için şükrediyorum. İnşallah 1071 hatim projemiz inşallah kıyamete kadar devam edecek. Allah hepinizden razı olsun, geceniz mübarek olsun."

