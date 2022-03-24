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Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

24.03.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiası ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen O.G. yakalandı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç eşyalarının Y.T.'nin ikametinde olduğu bilgisini alan ekipler, bu kişinin ikametine yaptığı operasyonda 9 bisiklet, 9 ağaç kesme motoru, 7 ot biçme makinası, 1 ilaçlama makinası ve 1 kaynak makinası ele geçirdi.

Ekipler, Y.T'yi de gözaltına aldı.

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