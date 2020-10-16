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Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 21:56 | Son Güncelleme

Samsun'da 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Asarcık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.M'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniomerli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Y.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

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