Samsun'da 14 kilo 590 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kilo 590 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 2 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 14 kilo 590 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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