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Samsun'da "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" sona erdi

02.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" sona erdi

Samsun'da düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve protokol üyelerinin katılımıyla başlayan bugün ise savunma sanayisindeki firmaların sunumları ile devam eden "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Teknopark, OMÜ-TTO ve Orta Karadeniz İş Birliği Platformu paydaşlığında gerçekleştirilen çalıştayda Savunma Sanayii Başkanlığı Yetenek Envanterine (YETEN) dahil olabilecek ve savunma sanayiindeki şirketlerin tedarikçi potansiyeline sahip firmaların belirlenmesi yönünde çalışmalar yapıldı.

Savunma sanayiide yapay zeka alanında gelişmeler, ileri malzeme ve enerji alanında gelişmeler, elektrik ve elektronik alanında gelişmeler, makine alanında gelişmeler ve sosyo kültürel yaklaşımlar gibi konuların da ele alındığı çalıştayda, Savunma Sanayii Başkanlığı sunumu sonrası ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜBİTAK SAGE, TEI, BMC, FNSS ve Samsunlu bazı firmaların temsilcileri sunum yaptı.

Sunum sonrası masa toplantıları ve görüşmelerin yapıldığı çalıştaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, özel sektör temsilcileri ile davetliler katıldı.

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