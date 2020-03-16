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Samsun’da 178 iş yerinde 14 bin 903 maske ve dezenfektan ürünü denetlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından koruyucu maske ve dezenfektan ürünlerinde haksız fiyat artışlarına yönelik 178 iş yerinde 14 bin 903 ürün denetlendi.Samsun Valiliği tarafından denetimle ilgili yapılan açıklamada, “Valiliğimize ve ilgili kurumlarımıza son zamanlarda yapılan başvurularda, küresel bir salgın haline gelen korona virüsü (Kovid - 19) nedeniyle koruyucu maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı iddialarına yer verilmiştir.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından koruyucu maske ve dezenfektan ürünlerinde haksız fiyat artışlarına yönelik 178 iş yerinde 14 bin 903 ürün denetlendi.

Samsun Valiliği tarafından denetimle ilgili yapılan açıklamada, “Valiliğimize ve ilgili kurumlarımıza son zamanlarda yapılan başvurularda, küresel bir salgın haline gelen korona virüsü (Kovid - 19) nedeniyle koruyucu maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı iddialarına yer verilmiştir. Bu nedenle, Ticaret İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte denetim ekibi oluşturularak, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, gerek maske gerekse dezenfektan ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili 178 iş yerinde 14 bin 903 ürün denetlenmiştir. Haksız fiyat artışlarına ilişkin denetimlerimiz devam etmekte olup gerekli hallerde haksız fiyat artışı görülen başka ürünlerde kapsama dahil edilecektir. Fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız, Ticaret Bakanlığımızın HFA-bildirim uygulamasından, ALO 175 Tüketici Danışma Hattından veya Ticaret İl Müdürlüğümüzün 0 362 420 06 70 numaralı telefonundan şikayetlerini iletebilirler” ifadeleri yer verildi.

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