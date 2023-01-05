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Samsun’da 2 kilo 589 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

05.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik ekiplerinin takibi sonucu 2 kilo 589 gram skunk maddesi ve tabanca ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da 2 kilo 589 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı takip ve çalışmalar doğrultusunda Samsun il merkezinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları istihbar edilen U.Ö. ve E.K. isimli şahıslara ait adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 8 paket halinde toplam 2 kilo 589 gram skunk maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. U.Ö. gözaltına alındı. Firarda olan E.K.’nin yakalanmasına çalışılıyor.
Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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