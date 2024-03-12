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Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

AA AA
12.03.2024 07:45
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Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada birçok suçtan kaydı bulunan K.F. (42) ile olay sırasında bankamatikten para çeken M.Ş, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan araştırma ile görgü tanığı beyanları ve olay yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu failin çok sayıda suçtan kaydı bulunan H.D. (21) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin gidebileceği birçok adrese baskın yapıldı. Ayrıca şüphelinin yakınları ile irtibata geçilerek teslim olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Zanlı H.D, olayda kullandığı silahla birlikte teslim olmaya geldiği sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Hakkında "ateşli silahla kasten yaralama" suçundan soruşturma açılan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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