YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi

20.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde F.K. ve A.K.S'yi silahla yaralayan A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A'ya çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.

İlçedeki bir iş yerinin önünde 14 Eylül'de F.K. (36), A.K.S. (25), Y.O.K. (27) ve K.U. (28), A.A'yı (33) darbetmiş, bunun üzerine tabancayla ateş eden A.A'nın yaraladığı F.K. ve A.K.S. ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandıSamsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiKırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Canik ev hapsi zanlı

Samsun Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
16:00
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Dila Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.