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Samsun’da 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 227,25 gram esrar maddesi ile yakalanan şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen E.K.’yi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 227,25 gram esrar maddesi ile yakalanan şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen E.K.’yi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’ndeki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.T.’nin ikametinde yaptığı aramada ise 3 paket halinde 60,86 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.
Meydana gelen iki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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