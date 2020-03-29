Samsun’da 20 bin 793 vefa destek çağrısı alındı

Samsun Valiliği tarafından dün itibarıyla 112 numarasına 20 bin 793 vefa destek çağrısı yapıldığı açıklandı.

Asılsız arama yapılmaması yönünde uyarılara da yer verilen açıklamada, “Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan biriyseniz veya çevrenizde böyle biri varsa temel ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için Samsun’umuzun tüm ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Merkezlerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile lütfen bildiriniz! 28 Mart 2020 itibariyle 112 numarasına gelen vefa destek çağrısı sayısı 20 bin 793 olup, 7 bin 727 vakaya dönüşen ihtiyaç taleplerinin, 3 bin 769 Emniyet, 2 bin 868 Sağlık ve bin 90’ı Jandarma birimlerine aittir. Birimlerimiz tarafından vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmiştir. 13 bin 66 çağrıya ise bilgilendirme yapılmıştır. Bu süreçte yardıma ihtiyacı olan vatandaşların bizlere ulaşmasını engellememek adına 112’yi lütfen gereksiz (asılsız) aramayınız" ifadeleri kullanıldı.

