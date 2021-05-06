Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, C.H'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H. cezaevine gönderildi.



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