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Samsun'da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

21.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Samsun'da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada, cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve koruyucu ekrandan oluşan 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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