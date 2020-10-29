Samsun’da 29 Ekim konvoyu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye ve kolluk kuvvetlerine ait araçlar Samsun’un Terme ilçesinde araç konvoyu düzenledi, sokaktaki çocuklara Türk bayrakları hediye etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümünde polis, jandarma ve belediye ekipleri araçlarla tüm ilçeyi dolaşarak sokaktaki çocuk ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Konvoyda çalan siren ve korna seslerini duyan vatandaşlar sokakta ve evlerinin pencerelerinde konvoyu selamlarken, konvoya çocuklar da bisikletleriyle eşlik etti.

Başkan Kılıç’tan bayram mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da resmi araçlarla konvoy düzenlendiğini anımsatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, araç konvoylarının geleneksel hale geleceğine işaret ederek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümünü Termeli hemşerilerimizle birlikte kutladık. Pandemi dolayısıyla 29 Ekim gibi özel günlerimizde büyük etkinlikler yapamıyoruz. Ancak çocuklarımıza, vatandaşlarımıza milli ve ahlaki değerlerimizi unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün düzenlediğimiz konvoyla Terme sokaklarında hemşerilerimizi selamladık ve bayram coşkusunu birlikte yaşadık. Hemşerilerimiz de bizlere alkışlar ve Türk bayrakları ile eşlik etti. Bu coşku hiç bitmeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

