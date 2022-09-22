Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda 293 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adalet Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 233 bin 500 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 60 bin 200 boş makaron, 23 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 kilogram sahte bandrollü tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Depo sahibi M.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz