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Samsun’da 322 araca 81 bin 140 TL trafik cezası

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 23:17 | Son Güncelleme

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 3 bin 212 araçtan 322’sine 81 bin 140 TL trafik cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 3 bin 212 araçtan 322’sine 81 bin 140 TL trafik cezası uygulandı. 28 araç trafikten men edilerek 1 adet sürücü belgesi geri alındı.
Samsun Valiliği tarafından uygulama ile ilgili yapılan açıklamada, “Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Şubat 2020 Perşembe günü trafik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması maksadıyla icra edilmiştir. Uygulama neticesinde 3 bin 213 araç kontrol edilerek, 322 araca toplam 81 bin 140 TL trafik cezası uygulanmış, 28 araç trafikten men edilerek, 1 adet sürücü belgesi geri alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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