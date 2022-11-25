Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sedat Ç. idaresindeki 55 K 1958 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Alperen S'nin kullandığı 55 AEU 054 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 55 AEU 054 plakalı araç, önündeki Yüksel C'nin kullandığı 55 AHL 381 plakalı otomobil ve Mevlüt Ş. idaresindeki 34 HY 8276 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 55 AEU 054 plakalı otomobilde bulunan Muzaffer A, Döndü A. ve Kübra A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.