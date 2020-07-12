YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavga olayından 2 kişi tutuklandı

Samsun’da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavga olayından 2 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

Samsun’da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişiden 2’si mahmece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesinde önceki akşam meydana geldi.

Samsun’da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişiden 2’si mahmece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesinde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde meydana gelen bıçaklı kavgada M.K., B.B., S.A. ve B.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayına karışan şüpheliler kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.Ç., M.K., E.Ö. ve U.Y. gözaltına alındı. U.Y. izinli asker olduğu gibi Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sorgulanması tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.Ç ve E.Ö. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, M.K. ve U.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

Trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Samsun Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:09
Sabah
05:05
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:15
Yatsı
22:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Canik Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Omzuna Konan Papağan 3 Aydır Ayrılmıyor

Omzuna Konan Papağan 3 Aydır Ayrılmıyor

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.