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Samsun'da 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

07.01.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Salih S'nin kullandığı 55 VD 980 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Kazandere mevkisinde araçtaki hurdanın havalanması sonucu yolun sağındaki elektrik hattını kopardı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, Şaban Ö. idaresindeki 33 ADP 330 plakalı tırla çarpıştı.

Aynı yönde seyir halindeki Ramazan Y. (38) yönetimindeki 33 AES 780 plakalı tır ile Ertuğrul K. idaresindeki 33 ND 601 plakalı tır da kazaya karışan diğer araçlara çarptı.

Kazada araçta sıkışan Ramazan Y. yaralandı.

Polis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tırlar, polis ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Bafra

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