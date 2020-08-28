YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri Bafra ilçesinde çalışma yürüttü.

İrtibat kurduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen bir şüphelinin Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde 12 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi buldu.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Samsun Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:50
Öğle
12:41
İkindi
16:23
Akşam
19:22
Yatsı
20:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Canik Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.