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Samsun'da 5 ülkeden çocuklar barışın resmini yaptı

23.04.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 5 ülkeden çocuklar barışın resmini yaptı

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Atakum Belediyesince düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı'nda 5 ülkeden çocuklar barışın resmini yaptı.

Atakum Kent Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi.

OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sena Sengir'in koordinatörlüğündeki etkinlikte Polonyalı, Romanyalı, Portekizli, Estonyalı ve Türk çocuklar, birlikte barış temalı resimler yaptı. Öğrencilerin yaptığı resimler, kent meydanında ve bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı Türk ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini belirterek "Amacımız dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar ile Türk çocuklarının kaynaşmasıydı. Türkiye'nin kurucusu, 'Yurtta barış, dünyada barış' demiştir. Buradaki çocuklar da hep birlikte barışın resmini çiziyorlar." ifadelerini kullandı.

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