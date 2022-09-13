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Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı

13.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.Y'yi takibe aldı.

Zanlının Esenevler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 593 kapsül sentetik ecza hapı ile 3,84 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, E.Y'yi ve onunla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun Atakum uyuşturucu operasyonu

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