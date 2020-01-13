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  4. Samsun’da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL

Samsun’da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL

SAMSUN HABERLERİ  | 13.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar hakkında bilgi vererek, il genelinde bulunan 601 projenin toplam tutarının 7 milyar 112 milyon TL olduğunu açıkladı.İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı şehrin kamu ve kurum temsilcileri ile belediye yetkililerinin katılımları ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7 Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar hakkında bilgi vererek, il genelinde bulunan 601 projenin toplam tutarının 7 milyar 112 milyon TL olduğunu açıkladı.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı şehrin kamu ve kurum temsilcileri ile belediye yetkililerinin katılımları ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7 Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Başlangıç kısmı basına açık olan toplantıda Samsun yatırımları hakkında bilgi veren Vali Osman Kaymak, 2020 yatırım projeleriyle ilgili bilgi aktardı.

“Projelerin toplam tutarı 7 milyar 112 milyon TL”
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısında projeler hakkında bilgi veren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Aralık 2019 itibarıyla yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden aldığımız raporlara göre Samsun genelinde 602 proje bulunmakta olup, bunun 337’si yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 265’i de belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 7 milyar 112 milyon TL’dir. Bu projelere 2019 yılında 1 milyar 596 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 925 milyon 963 bin TL’si kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59’a tekamül etmektedir. Bu kapsamda il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 602 projeden 248’i dönem sonu itibariyle tamamlanmış, 216’sı yıllara sari olarak devam etmekte, 29 proje ihale aşamasına gelmiş olup, 109 projeye ise henüz başlanmamıştır. Yapılacak olan yatırımların zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ve her hangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bildirmeleri önem arz etmektedir. 2020 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
Toplantı, açılış konuşmasının ardından kurum yetkililerin sunumuyla basına kapalı devam etti.

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