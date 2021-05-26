YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi

26.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen B.P, E.O.M, F.Z. ve E.K. hakkında çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve B.P. ile E.O.M'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akınıSamsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:07
Sabah
05:00
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Uslu Eczanesi
Ilkadimcanik
Benek Eczanesi
Ilkadimcanik
Esin Eczanesi
Ilkadimcanik
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.