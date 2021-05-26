Samsun'da 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen B.P, E.O.M, F.Z. ve E.K. hakkında çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve B.P. ile E.O.M'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 252 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

