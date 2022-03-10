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Samsun'da 7 ilçede eğitime kar engeli

10.03.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 7 ilçede eğitime kar engeli

Samsun'un Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde bazı okullarda kar ve buzlanma nedeniyle 10 Mart Perşembe okulların tatil edildiği duyuruldu. Tatil edilen okulların taşımalı eğitim veren okullar olduğu da bildirildi.

Açıklamada, tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-ara-veren-okullarimiz/icerik/2285" linkinden ulaşabileceği ifade edildi.

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