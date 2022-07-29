Samsun'da 70 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da 70 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda takip edilen bir aracı durdurdu.

Aramada ekipler, 70 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Y, İ.Y. ve S.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz