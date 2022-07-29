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Samsun'da 70 bin makaron ele geçirildi

29.07.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 70 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da 70 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da 70 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda takip edilen bir aracı durdurdu.

Aramada ekipler, 70 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Y, İ.Y. ve S.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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