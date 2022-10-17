Samsun'da 8 bin 564 aileye temel ihtiyaç destek kartı dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının 10 ayında 8 bin 564 aileye temel ihtiyaç destek kartı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılının 10 ayında 8 bin 564 aileye temel ihtiyaç destek kartı dağıtıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere yönelik desteklerini kurumsal hale getirdi. Ailevi, çevresel ve sosyolojik her faktörü dikkate alarak gıda ve giyimde gelişigüzel dağıtım dönemini kapatan belediye, ebeveynlerin alışverişlerini özgürce yapabilmesi için 'Temel İhtiyaç Destek Kartı' sistemine geçti. İhtiyaç talebiyle ilgili hızlı süreç, başvuruların belediyenin çözüm merkezine müracaat etmesiyle başlıyor. Talep sahibinin ekonomik durumu resmi kurumlardan araştırılarak evlerine görevli sosyal incelemeciler gönderiliyor. Verilecek desteğin gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmasının amaçlandığı uygulamada aile ile yüz yüze görüşen ekipler, yardım talebinin türü ve miktarını tespit ediyor. Ekiplerin hazırladığı rapor ise komisyonda adaletle ve hakkaniyetle değerlendiriliyor. Destekte bulunulacak başvuru sahibi adına banka hesap numarası açan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Temel İhtiyaç Destek Kartı'na kimlik, adres ve iletişim bilgilerini tanımlıyor."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Gönül belediyeciliğini yaygınlaştırmak ve her haneye dokunabilmek amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini anlatan Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. Toplumun direği olan bu ailelerimize sahip çıkmak ve onların yanında olmak, bizim en önemli insani görevimizdir. Belediye yönetimi olarak sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için çok hassas davranıyor, adeta ince eleyip hakkaniyeti gözetiyoruz. İyi niyetimizi suistimal etmeye çalışan vatandaşlarımız artık destek alamayacağını biliyor. Bu kurumsallığı yakaladık. Bunun yanında yıl sonuna kadar 2 bin ailemize de kömürlerini ulaştıracağız. Yine kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek, eşya yardımlarımız da sürüyor."

