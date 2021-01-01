Samsun'da 85 yaşındaki şehit annesi Kovid-19'u yendi

Samsun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 85 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı, 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Şehit astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hamlı, evinde izolasyona alınırken, tedavisi başlatıldı. 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan şehit annesi, iyileştikten sonra oğlunun mezarına giderek dua etti.

Evladının 28 yıldır acısını yaşadığını belirten Hamlı, "Geçirdiğim koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle şehit oğlumdan bir süre uzak kaldım. İyileştikten sonra mezarı başına gelerek dua ettim." dedi.

Kovid-19 virüsünün hiç şakası olmadığını vurgulayan Hamlı, "Halkımızdan rica ediyorum, herkes kurallara uysun, evde kalması gerekenler ise evde kalmaya özen göstersin." ifadesini kullandı.

