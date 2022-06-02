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Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi

02.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde, L.Y'ye (30) ait depoda faturasız, taklit temizlik malzemesi bulunduğu ve satıldığı bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şubesi, Suç Araştırma Timi ve Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri adrese gitti.

Depoda arama yapan ekipler, faturasız ve taklit olduğu anlaşılan 650 mililitrelik 437 ve 600 mililitrelik 71 şampuan ile 600 mililitrelik ambalajlarda 366 saç kremi ele geçirdi.

L.Y. gözaltına alındı.

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