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Samsun’da 9 ilçede bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara verildi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.02.2020 04:53 | Son Güncelleme

Samsun’da kar yağışı nedeniyle 9 ilçede bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.Samsun Valiliği tarafından kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 11 Şubat 2020 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara vermesi kararı alınan okullar duyuruldu.

Samsun’da 9 ilçede bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara verildi

Samsun’da kar yağışı nedeniyle 9 ilçede bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Samsun Valiliği tarafından kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 11 Şubat 2020 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara vermesi kararı alınan okullar duyuruldu. Yapılan duyuruda 9 ilçeden bazı okullar yer aldı. Diğer ilçe ve okullarda eğitim ve öğretimin devam edeceği duyuruldu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda 11 Şubat 2020 günü için, “Bafra ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrencilerimizin izinli sayılması kararı alınmıştır. Alaçam ilçemizde Kızlan İlkokulu/Ortaokulu’nda buzlanma ve tipi nedeniyle bir gün eğitime ara verilmiştir. Canik ilçemizde aşırı buzlanma nedeniyle ilçemiz taşıma merkezli okullarımızdan, Gökçepınar İlk Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu, Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacınaipli İlk Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk Ortaokulu, Başkonak İlk Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Demirci İlk Ortaokulu ve Dereler İlk Ortaokulu ile ilçe merkezindeki özel eğitim uygulama okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Taşıma yoluyla ilçe merkezimizdeki ilkokul, ortaokul, lise ve özel egitim sınıflarındaki okullarımıza gelen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. İlkadım İlçesi taşımalı eğitim kapsamında okul servisi ile Bilmece-Çanakcı Gürgendağı Çelikalan-Aşağı Avdan-Yukarı Avdan-Çandır, Sarmuk, Akgöl güzergahlarından gelen Temel eğitim ve Ortaögretim Taşıması ile İşitme Engelliler Okulu’na Ayvacık Esenli Mahallesi, Çarşamba Bezirgan Mahallesi ve Bafra’dan gelen özel egitim öğrencileri idari izinli sayılacaktır. Salıpazarı ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle Tahnal ve Konakören İlk Ortaokulunda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Asarcık ilçesinde sadece Kesealan Yeşilköy güzergahı (üç servis) için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayvacık ilçesinde gelemeyen taşımalı öğrenciler izinli sayılacaktır. Yakakent ilçesinde gelemeyen taşımalı öğrenciler izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tekkeköy ilçesinde ise Yaylageriş İlk Ortaokulu, Yağbasan İlk Ortaokulu, Sarıyurt Ali Osman Gür İlk Ortaokulu, Güzelyurt İlk-Ortaokulu için taşıma ile gelen tüm mahalleler, Büyüklü İlk Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu için Yenidoğan, Yazılar, Kemahlar, Fırıncıoğlu, Yaylageriş Mahallerinden taşımalı gelenler, Dursun Korkmaz İlk Ortaokulu için Zafer, Pelitoğlu mahallelerinde taşıma gelenler, Büyüklü Anadolu Lisesi için Yeşildere, Gökçedere, Seymenler, Yenidoğan, Kibarlar, Yaylageriş, Yazılar, Zafer, Pelitoğlu mahallerinden taşıma gelenler, Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yavuz Selim Anadolu Lisesi için Seymenler, Yazılar, Gökçedere, Yeşildere, Kibarlar, Yağbasan, Yaylageriş, Zafer, Pelitoğlu Mahallelerinden taşıma ile gelenler için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Yapılan duyuruda ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Şubat 2020 Salı günü il genelindeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun’da 9 ilçede bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara verildi

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