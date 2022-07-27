Samsun'da 9. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir inşaatın 9. katındaki iskeleden zemine düşen işçi ağır yaralandı.

Körfez Mahallesi 5049 Sokak'ta bir inşaatın 9. katında kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Özcan Demir (22) zemine düştü.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Demir'in düşerken halatlara tutunmaya çalıştığı, bu sayede düşüşünü yavaşlattığı belirtildi.

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