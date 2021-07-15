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Samsun'da 97 kök Hint keneviri ele geçirildi

15.07.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 97 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Döngel Mahallesi'nde oturan O.D'nin (62) evine operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada 97 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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