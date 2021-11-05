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Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi

05.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salıpazarı ilçesi Gökçebaşı Mahallesi'nde şüpheli Ö.Ç'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeğin yardımıyla arama yaptı.

Aramalarda, ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilo 160 gram kubar esrar, 72 kök kelle kısımları alınmış ve kubar esrar elde edilmiş Hint keneviri, 7 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ç, Çarşamba ilçesi Sığırtmaç Mahallesi'nde çalıştığı yol yapım şantiyesinde gözaltına alındı.

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