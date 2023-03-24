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Samsun'da akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi

24.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, akrabasını silahla yaralayan şüpheliye ev hapsi verildi.

İlkadım ilçesi Batıpark Tören Alanı'nda, A.S. (32) ile babasının amcasının torunu B.M. (26) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.M, tabancayla ateş açtığı A.S'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.

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