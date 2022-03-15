YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

15.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şerif Kırımlı (33) idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yadigar Kırımlı (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:48
İkindi
16:09
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Selçuk Eczanesi
Ilkadim
Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Harvard’lı uzman iddialı konuştu! Beyin sağlığına...

Harvard’lı uzman iddialı konuştu! Beyin sağlığına...

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.