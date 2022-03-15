Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şerif Kırımlı (33) idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yadigar Kırımlı (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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