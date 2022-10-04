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Samsun'da anne adayları ve yeni doğum yapan annelere anne sütünün önemi anlatıldı

04.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Seren: - "Erken doğan bebeklerin ilacı, anne sütüdür. Sağlıklı bebekler için de en uygun beslenme, kendi annesinin emzirmesidir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anne adayları ve yeni doğum yapan annelere anne sütü ile emzirmenin önemi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji (Yenidoğan Yoğun Bakım) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Seren, anne sütünün bağışıklık sistemini destekleyerek bebeği enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyledi.

Bebek beslenmesinin amacının bebeğin var olan büyüme potansiyelini destekleyerek uzun dönem sağlığına katkıda bulunmak olduğunu anlatan Seren, "Erken doğan bebeklerin ilacı, anne sütüdür. Sağlıklı bebekler için de en uygun beslenme, kendi annesinin emzirmesidir." dedi.

Normal döneminde doğan bebeklere 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi, anne sütüyle beslenmeye de en az 2 yıl devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Seren, şunları kaydetti:

"Bebeklere 6'ncı aydan sonra yaşa uygun katı, yarı katı, yumuşak gıdalarla ek gıdalara geçilmesi önerilir. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yenidoğan yoğun bakıma yatması gereken bebeklerde, özellikle de erken doğan bebeklerde bu doğal süreç yaşanamaz. Oysa ki erken doğan bebekler, hassas sindirim ve bağışıklık sistemleri nedeniyle anne sütüne en çok ihtiyaç duyan gruptur. Anne sütü, özellikle de annenin ilk sütü olan kolostrum, bağırsakları adeta koruyucu bir madde gibi sıvazlar ve bebekleri 'nekrotizan enterokolit' denilen, bağırsak delinmesi ve ölümle sonuçlanabilen hastalıktan korur. Bağırsakların mikrobiyota gelişimini düzenler. Anne sütü alan prematüre bebeklerin zeka gelişimleri daha iyi olur, göz ve akciğer sorunları daha az izlenir, hastanede daha kısa süre kalırlar."

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