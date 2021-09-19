Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Samsun Ankara kara yolunun kent girişinde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 302,92 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.E. emniyete götürüldü.



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