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Samsun'da aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı

27.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç ettikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Samsun'da aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesine çıkarıldı.

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Muhtar Samsun Asarcık Kavak operasyon

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