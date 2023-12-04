Samsun’da aranan 16 kişi 10 silahla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, 03-04 Aralık tarihlerinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, aralarında uyuşturucu suçundan 8 yıl 5 ay, 7 yıl 6 ay, 7 yıl 1 ay, silahlı yağmadan 4 yıl 7 ay ve silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 5 kişi ile birlikte aranan 16 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 5 tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 35 kesici/delici alet ele geçirildi.

