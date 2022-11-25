Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Terme Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen ve hakkında "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S'nin bir evde saklandığı belirlendi.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.S'yi gözaltına aldı.

