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Samsun’da aranması bulunan 33 kişi yakalandı

İHA İHA
19.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Samsun’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 33 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ile genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 55 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay 10 gün, kasten öldürme suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan 4 yıl 8 ay 20 gün, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, dolandırıcılık suçundan 4 yıl, parada sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay ve uyuşturucu ticareti suçundan 2 yıl 7 ay 4 gün olmak üzere her bir suçtan aranması bulunan 1’er şahıs yakalandı. Yakalanan 9 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yanı sıra 24 aranması bulunan şahıs da yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 24 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.
Aranması bulunan şahsılara yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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