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Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaştı, kış ortasında denize girdi

17.02.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir vatandaş yapamayacağını söyleyenlerle inat ederek karla kaplı plajdan denize girdi.Mehmet Karagüllü isimli vatandaş, denize girmek için en kötü zamanı seçti.

Samsun’da bir vatandaş yapamayacağını söyleyenlerle inat ederek karla kaplı plajdan denize girdi.
Mehmet Karagüllü isimli vatandaş, denize girmek için en kötü zamanı seçti. Zira kar yağışının etkili olduğu şehirde plaj dahi karla kaplıydı. ‘Bu havada denize girmezsin’ diyenlerle inatlaşan Karagüllü, sıfırın altındaki sıcaklıkta Karadeniz’in buz gibi suyuna aldırmadı.
İddiasını gerçekleştirmek için soluğu Atakum sahilinde alan Mehmet Karagüllü, kış ortasında denize girdi. O, soğuk deniz suyunda kulaç atarken görenlerin içi titredi.

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