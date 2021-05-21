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Samsun'da aşı uygulaması 550 bin doza ulaştı

21.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Oruç: - "Salgını tamamen mağlup etmemiz için, planlı bir şekilde aşı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu sayıyı artırmak için ilçelerimizde oluşturduğumuz aşı ikna ekiplerimizle önemli bir çalışma yürütüyoruz"

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, ulaştıkları 550 bin doz aşı uygulamasıyla Karadeniz bölgesinde en fazla doz aşı yapılan il olduklarını belirterek, bu sayıyı artırmak için oluşturdukları aşı ikna ekipleriyle önemli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde bugüne kadar 550 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının yapıldığını, Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasına devam edildiğini belirtti.

Samsun’da yaklaşık bir aydır süren vaka artışından tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşların önlemlere gösterdiği özenle düşüş yaşandığını kaydeden Oruç, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak öncelikli hedefimiz ilimizi turuncu renkten sarıya geçirmek için gerekli çalışmaları yürütmek ve mavi renge adım adım ilerlemektir." ifadesini kullandı.

Oruç, filyasyon çalışmalarıyla birlikte yeni tip koronavirüse karşı eldeki en önemli gücün aşı çalışmaları olduğunu ve buna ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Karadeniz bölgesinde en fazla doz aşı yapılan il Samsun. İlimizde bugün itibarıyla 550 bin doz aşısı uygulaması yapıldı. Halihazırda Sinovac ve Biontech aşılarının ilimizde yapılmasına devam ediyoruz. Ancak salgını tamamen mağlup etmemiz için, planlı bir şekilde aşı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu sayıyı artırmak için ilçelerimizde oluşturduğumuz aşı ikna ekiplerimizle önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sağlık çalışanlarımız, muhtarlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve diğer kamu görevlilerimizden oluşan ekiplerimiz köylerimizi ziyaret ediyor. Aşı konusunda tereddüt içinde olan kişileri ikna ediyor ve onları servis araçlarıyla aşı merkezlerimize götürerek aşılarını yaptırıyor. Yapılan her bir aşı virüse karşı elde edilen zafer anlamına geliyor. Bu vesileyle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Virüse karşı elimizdeki en güçlü silah aşı. Lütfen hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptıralım."

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