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Samsun'da asker uğurlamasında çıkan kavgada bir mahalle bekçisi bıçakla yaralandı

06.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde asker uğurlama töreninde çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan çarşı ve mahalle bekçisi, bıçakla yaralandı.

Samsun'da asker uğurlamasında çıkan kavgada bir mahalle bekçisi bıçakla yaralandı

Ovacık Mahallesi’nde düzenlenen asker uğurlama törenine davetli olarak katılan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi A.A, iki grup arasında çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.A'yı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı daha sonra, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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bekçi Çarşamba bıçak

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