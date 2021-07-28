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Samsun'da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

28.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçılar ve fotoğraf meraklılarından ilgi görüyor.

İlçede ayçiçeğinin çiçek açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Çiftçilerin "sarı gelin" olarak adlandırdığı tarlalar, özellikle düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının hem düğün hem de sosyal medya için fotoğraf çekmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldiğini söyledi.

İlçede 300 dönümde ekimi yapılan ayçiçeğinin turizme katkı sağladığına işaret eden Topaloğlu, "İlçemiz tarım açısından önemli konuma sahip. Ekimi yapılan ayçiçekleri az ama ilçemize ayrı bir doğal güzellik kattı. Yoldan geçenler bu güzellikleri görünce durup fotoğraf çektiriyor. İl merkezinden fotoğrafçılar gelin ve damatları buraya getirerek stüdyo olarak kullanıyor. İlçemizin doğal güzelliklerinin tanıtılması ve ilginin olması bizleri sevindiriyor." dedi.

Yoldan geçerken ayçiçeği tarlasında eşiyle fotoğraf çektiren Engin Eroğlu ise tarlalarda temmuzda güzel bir görüntü oluştuğunu belirterek, "Bu güzel görüntüyü görünce eşimle durup fotoğraf çektirmek istedik." diye konuştu.

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