Samsun'da bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait 4000 yataklı öğrenci yurdu inşaatından 2 bin metre kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, K.C.Ç. (23) ile M.K'yi (23) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin daha önce taşeron firma adına şantiyede çalıştığı ve bir süre önce işten ayrıldıkları öğrenildi.

