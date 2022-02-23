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Samsun'da balık fiyatları

23.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0030,00Somon40,0050,00İstavrit15,0020,00Tirsi--Mezgit15,0030,00

Levrek tane (deniz)40,00

60,00Çipura (çiftlik)45,0055,00Sargan--Palamut (tane)20,0025,00Barbunya15,0020,00Kalkan--Çinekop (deniz)30,0060,00Lüfer (tane)--Kötek--Levrek15,0025,00Alabalık20,0025,00Kefal--Uskumru--

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Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Çarşamba

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Ilkadim
Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Sezin Eczanesi
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