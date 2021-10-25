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Samsun'da balık tezgahlarında canlılık yaşanıyor

25.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı Mustafa Çabuk: - "Palamut bu sene fazla olmadı ama hamsi bakımından sezon iyi geçiyor"

Balık bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de hamsi, çinekop, barbunya, mezgit, sarıkanat, istavrit gibi balıklar tezgahları renklendiriyor.

Karadeniz'de balık deyince ilk akla gelen hamsi, Samsun'da 20-25 liradan alıcı buluyor.

Balık Pazarı'nda balıkçılık yapan Mustafa Çabuk, AA muhabirine, tezgahlarda balık bolluğu olduğunu, özellikle hamsi, çinekop, istavrit, barbun, mezgit ve hamsinin ilgi gördüğünü belirterek, "Palamut bu sene fazla olmadı ama hamsi bakımından sezon iyi geçiyor. Hamsi, iriliğine göre 20-25 liradan satılıyor. Havaların durumuna göre fiyat değişiyor ama hamsi bu yıl var çok şükür." dedi.

Balıkçı Mahmut Yılmaz da 1 Eylül'de başlayan balık sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

Balık fiyatlarının hava şartlarına göre değiştiğini aktaran Yılmaz, "Sezonumuz bereketli geçiyor. Çok şükür. İnşallah da böyle devam eder. Hamsilerimizin boyları iri aynı zamanda da hesaplı. İri hamsiler 20 ila 25 liradan satılıyor. Mezgit 35 lira, çinekop 30 lira, sarıkanat 40 lira." diye konuştu.

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