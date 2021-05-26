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Samsun'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü

26.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Toplu Limanı'nın 500 metre açıklarında 6 metrelik balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı su alarak alabora oldu.

Boğulma tehlikesi geçiren teknedeki A.A, S.A. ve Dursun Aynacı, limandaki balıkçılar tarafından kurtartılarak kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aynacı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.A. ve S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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